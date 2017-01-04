Ченнай. Южный и Кравчук уступили в 1/8 финала парного турнира
Российский дуэт теннисистов в составе Михаила Южного и Константина Кравчука не смог преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Ченнае (Индия), проиграв американцу Николасу Монро и новозеландцу Артёму Ситаку, — 6/7 (5), 3/6.
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Встреча продлилась 1 час 14 минут. Южный и Кравчук один раз взяли подачу соперников, сделали два эйса и три двойные ошибки. Николас и Артём реализовали три
В четвертьфинале турнира Aircel Chennai Open Монро и Ситак сыграют либо с индийцами Сакетом Минени и Рамкумаром Раманатханом, либо с бельгийцем Стивом Дарсисом и французом Бенуа Пэром.
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