Ченнай. Южный и Кравчук уступили в 1/8 финала парного турнира

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Встреча продлилась 1 час 14 минут. Южный и Кравчук один раз взяли подачу соперников, сделали два эйса и три двойные ошибки. Николас и Артём реализовали три брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Aircel Chennai Open Монро и Ситак сыграют либо с индийцами Сакетом Минени и Рамкумаром Раманатханом, либо с бельгийцем Стивом Дарсисом и французом Бенуа Пэром.