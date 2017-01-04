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https://sport.mail.ru/news/tennis/28335930/
4 января 2017, 18:25 | Теннис | GoTennis.ru

Ченнай. Южный и Кравчук уступили в 1/8 финала парного турнира

Российский дуэт теннисистов в составе Михаила Южного и Константина Кравчука не смог преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Ченнае (Индия), проиграв американцу Николасу Монро и новозеландцу Артёму Ситаку, — 6/7 (5), 3/6.

Российский дуэт теннисистов в составе Михаила Южного и Константина <span class=error>Кравчука</span> не смог преодолеть барьер первого круга парных соревнований в <span class=error>Ченнае</span> (Индия) проиграв американцу <span class=error>Николасу</span> <span class=error>Монро</span> и новозеландцу Артёму <span class=error>Ситаку</span> — 6/7 (5) 3/6. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 14 минут. Южный и Кравчук один раз взяли подачу соперников, сделали два эйса и три двойные ошибки. Николас и Артём реализовали три брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Aircel Chennai Open Монро и Ситак сыграют либо с индийцами Сакетом Минени и Рамкумаром Раманатханом, либо с бельгийцем Стивом Дарсисом и французом Бенуа Пэром.
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