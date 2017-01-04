Марин Чилич не смог преодолеть барьер второго круга турнира в Ченнае
Хорватский теннисист Марин Чилич завершил выступление на соревнованиях в Ченнае (Индия) на стадии второго раунда, уступив в трёх сетах словаку Йозефу Ковалику, — 6/7 (5), 7/5, 5/7.
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За 2 часа 48 минут, проведённых на корте, шестая ракетка мира, 28-летний Чилич, дважды брал подачу оппонента, сделал 18 эйсов и две двойные ошибки. 24-летний Йозеф, занимающий 117-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал два
Таким образом, Ковалик прошёл в ¼ финала турнира Aircel Chennai Open, где выступит против россиянина Даниила Медведева.
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