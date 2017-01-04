Марин Чилич не смог преодолеть барьер второго круга турнира в Ченнае

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За 2 часа 48 минут, проведённых на корте, шестая ракетка мира, 28-летний Чилич, дважды брал подачу оппонента, сделал 18 эйсов и две двойные ошибки. 24-летний Йозеф, занимающий 117-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал два брейк-пойнта, восемь раз подавал навылет и допустил две двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

Таким образом, Ковалик прошёл в ¼ финала турнира Aircel Chennai Open, где выступит против россиянина Даниила Медведева.