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https://sport.mail.ru/news/tennis/28335827/
4 января 2017, 18:02 | Теннис | GoTennis.ru

Марин Чилич не смог преодолеть барьер второго круга турнира в Ченнае

Хорватский теннисист Марин Чилич завершил выступление на соревнованиях в Ченнае (Индия) на стадии второго раунда, уступив в трёх сетах словаку Йозефу Ковалику, — 6/7 (5), 7/5, 5/7.

Хорватский теннисист Марин <span class=error>Чилич</span> завершил выступление на соревнованиях в <span class=error>Ченнае</span> (Индия) на стадии второго раунда уступив в трёх сетах словаку <span class=error>Йозефу</span> <span class=error>Ковалику</span> — 6/7 (5) 7/5 5/7. Увеличить
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За 2 часа 48 минут, проведённых на корте, шестая ракетка мира, 28-летний Чилич, дважды брал подачу оппонента, сделал 18 эйсов и две двойные ошибки. 24-летний Йозеф, занимающий 117-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал два брейк-пойнта, восемь раз подавал навылет и допустил две двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

Таким образом, Ковалик прошёл в ¼ финала турнира Aircel Chennai Open, где выступит против россиянина Даниила Медведева.
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