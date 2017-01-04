Доха. Давид Гоффин потерпел поражение от Фернандо Вердаско
Бельгийский теннисист Давид Гоффин не смог преодолеть барьер второго круга соревнований в Дохе (Катар), уступив в двух сетах испанцу Фернандо Вердаско, — 1/6, 6/7 (6).
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Поединок продлился 1 час 41 минуту. 11-й номер рейтинга АТР, 26-летний Гоффин, дважды брал подачу оппонента и сделал два эйса. 33-летний Фернандо, занимающий 42-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив четыре брейка и шесть подач навылет, два раза ошибившись при подаче. Испанец вышел вперёд в личных встречах игроков — 3:2.
В четвертьфинале турнира Qatar ExxonMobil Open Вердаско сразится с победителем игры россиянина Карена Хачанова и хорвата Иво Карловича.
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