Окленд. Павлюченкова и Викмайер покидают парные соревнования
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Янина Викмайер не смогли преодолеть барьер первого раунда парного турнира в Окленде (Новая Зеландия), проиграв шведке Йоханне Ларссон и Кики Бертенс из Нидерландов, — 6/7 (5), 3/6.
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Встреча продлилась 1 час 18 минут. Павлюченкова и Викмайер четырежды брали подачу соперниц и сделали один эйс. Йоханна и Кики реализовали пять
В ¼ финала соревнований ASB Classic в парном разряде Ларссон и Бертенс сразятся с хозяйкой кортов Мариной Эракович и британкой Лорой Робсон.
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