Окленд. Павлюченкова и Викмайер покидают парные соревнования

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Встреча продлилась 1 час 18 минут. Павлюченкова и Викмайер четырежды брали подачу соперниц и сделали один эйс. Йоханна и Кики реализовали пять брейк-пойнтов, совершили две подачи навылет и две двойные ошибки.

В ¼ финала соревнований ASB Classic в парном разряде Ларссон и Бертенс сразятся с хозяйкой кортов Мариной Эракович и британкой Лорой Робсон.