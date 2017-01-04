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https://sport.mail.ru/news/tennis/28335658/
4 января 2017, 17:40 | Теннис | GoTennis.ru

Окленд. Павлюченкова и Викмайер покидают парные соревнования

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Янина Викмайер не смогли преодолеть барьер первого раунда парного турнира в Окленде (Новая Зеландия), проиграв шведке Йоханне Ларссон и Кики Бертенс из Нидерландов, — 6/7 (5), 3/6.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и бельгийка <span class=error>Янина</span> Викмайер не смогли преодолеть барьер первого раунда парного турнира в Окленде (Новая Зеландия) проиграв шведке <span class=error>Йоханне</span> <span class=error>Ларссон</span> и <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> из Нидерландов — 6/7 (5) 3/6. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 18 минут. Павлюченкова и Викмайер четырежды брали подачу соперниц и сделали один эйс. Йоханна и Кики реализовали пять брейк-пойнтов, совершили две подачи навылет и две двойные ошибки.

В ¼ финала соревнований ASB Classic в парном разряде Ларссон и Бертенс сразятся с хозяйкой кортов Мариной Эракович и британкой Лорой Робсон.
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