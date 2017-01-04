Брисбен. Анжелик Кербер в трёх сетах сломила сопротивление Эшли Барти

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Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время 28-летняя Кербер сделала пять эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 20-летняя соперница трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Кербер на соревнованиях Brisbane International станет украинка Элина Свитолина.