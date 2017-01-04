Брисбен. Анжелик Кербер в трёх сетах сломила сопротивление Эшли Барти
Первая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, взяла верх над австралийкой Эшли Барти, занимающей 271-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 2/6, 6/3 во втором круге турнира в Брисбене.
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Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время 28-летняя Кербер сделала пять эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
Следующей соперницей Кербер на соревнованиях Brisbane International станет украинка Элина Свитолина.
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