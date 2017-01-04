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https://sport.mail.ru/news/tennis/28335463/
4 января 2017, 17:17 | Теннис | GoTennis.ru

Брисбен. Анжелик Кербер в трёх сетах сломила сопротивление Эшли Барти

Первая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, взяла верх над австралийкой Эшли Барти, занимающей 271-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 2/6, 6/3 во втором круге турнира в Брисбене.

Первая ракетка мира немка Анжелик <span class=error>Кербер</span> взяла верх над австралийкой <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> занимающей 271-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 2/6 6/3 во втором круге турнира в Брисбене. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время 28-летняя Кербер сделала пять эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 20-летняя соперница трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Кербер на соревнованиях Brisbane International станет украинка Элина Свитолина.
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