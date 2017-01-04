Даниил Медведев пробился в ¼ финала турнира в Ченнае

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Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 20-летний Медведев сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 33-летний соперник дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.