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https://sport.mail.ru/news/tennis/28335238/
4 января 2017, 17:27 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев пробился в ¼ финала турнира в Ченнае

99-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, стал участником четвертьфинала соревнований в Ченнае, обыграв представителя Тайваня Лю Йен-Суна, занимающего 64-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3.

99-я ракетка мира россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> стал участником четвертьфинала соревнований в <span class=error>Ченнае</span> обыграв представителя Тайваня Лю <nobr>Йен-Суна</nobr> занимающего 64-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 20-летний Медведев сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 33-летний соперник дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.
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