Даниил Медведев пробился в ¼ финала турнира в Ченнае
99-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, стал участником четвертьфинала соревнований в Ченнае, обыграв представителя Тайваня Лю
Йен-Суна, занимающего 64-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3.
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Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 20-летний Медведев сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять
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