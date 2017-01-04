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4 января 2017, 16:07 | Теннис | GoTennis.ru

Мэдисон Бренгл: Как мне удалось победить Серену Уильямс? Не знаю

Американка Мэдисон Бренгл поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей Сереной Уильямс на турнире в Окленде.

Американка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Бренгл</span> поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей <span class=error>Сереной</span> <span class=error>Уильямс</span> на турнире в Окленде. Увеличить
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«Как мне удалось победить Серену Уильямс? Честно говоря, я сама не знаю. Я просто старалась концентрироваться на каждом розыгрыше и бежать за каждым мячом, что было непросто, потому что погода создавала дополнительные сложности. Это самый волнительный момент в моей жизни, так что я д сих пор не могу придти в себя. Я старалась использовать резаные удары и возвращать как можно больше мячей. К счастью, мне это удалось», — приводит слова Бренгл официальный сайт WTA.
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