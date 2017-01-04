Мэдисон Бренгл: Как мне удалось победить Серену Уильямс? Не знаю

«Как мне удалось победить Серену Уильямс? Честно говоря, я сама не знаю. Я просто старалась концентрироваться на каждом розыгрыше и бежать за каждым мячом, что было непросто, потому что погода создавала дополнительные сложности. Это самый волнительный момент в моей жизни, так что я д сих пор не могу придти в себя. Я старалась использовать резаные удары и возвращать как можно больше мячей. К счастью, мне это удалось», — приводит слова Бренгл официальный сайт WTA.