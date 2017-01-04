Зверев обыграл Федерера на турнире в Австралии

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Встреча прошла в среду, 4 января, и завершилась победой немецкого игрока со счетом 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Игра продолжалась 2 часа 34 минуты. В первом сете Федерер вел со счетом 5:2, однако позволил Звереву сделать обратный брейк и выиграть партию на тай-брейке. После этого ни один из соперников не проигрывал геймы на своей подаче.

Для 35-летнего Федерера, в настоящее время занимающего 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кубок Хопмана — первый турнир после полугодичного перерыва, связанного с травмой колена. 19-летний Зверев занимает 24-е место в рейтинге ATP и является самым молодым игроком топ-100.

Кубок Хопмана является этапом подготовке к первому в сезоне турниру «Большого шлема» — Открытому чемпионату Австралии, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.