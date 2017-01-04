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https://sport.mail.ru/news/tennis/28335053/
4 января 2017, 16:08 | Теннис | Lenta.Ru

Зверев обыграл Федерера на турнире в Австралии

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл швейцарца Роджера Федерера на Кубке Хопмана в австралийском Перте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> обыграл швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> на Кубке <span class=error>Хопмана</span> в австралийском <span class=error>Перте</span>. Встреча прошла в среду 4 января и завершилась победой немецкого игрока со счетом 7:6 (7:1) 6:7 (4:7) 7:6 (7:4). В первом сете <span class=error>Федерер</span> вел со счетом 5:2 однако позволил <span class=error>Звереву</span> сделать обратный <span class=error>брейк</span>. Увеличить
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Встреча прошла в среду, 4 января, и завершилась победой немецкого игрока со счетом 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Игра продолжалась 2 часа 34 минуты. В первом сете Федерер вел со счетом 5:2, однако позволил Звереву сделать обратный брейк и выиграть партию на тай-брейке. После этого ни один из соперников не проигрывал геймы на своей подаче.

Для 35-летнего Федерера, в настоящее время занимающего 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кубок Хопмана — первый турнир после полугодичного перерыва, связанного с травмой колена. 19-летний Зверев занимает 24-е место в рейтинге ATP и является самым молодым игроком топ-100.

Кубок Хопмана является этапом подготовке к первому в сезоне турниру «Большого шлема» — Открытому чемпионату Австралии, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.
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