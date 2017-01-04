Кристина Плишкова стала участницей четвертьфинала турнира в Шэньчжэне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 48 минут. За это время они допустили по одной двойной ошибке. При этом 24-летняя Плишкова сделала восемь эйсов и шесть брейков, а её 25-летняя соперница ни разу не подала навылет и реализовала один брейк-пойнт. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представительницы Чехии.

В четвертьфинале соревнований Shenzhen Open Плишкова сыграет с британкой Йоханной Контой.

Shenzhen Open. Результаты третьего игрового дня:

Нина Стоянович (Сербия) — Онс Жабер (Тунис) — 4/6, 6/3, 6/3.

Камила Джорджи (Италия) — Чжен Сайсай (Китай) — 6/7 (5), 7/5, 6/4.