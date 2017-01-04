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4 января 2017, 15:48 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина Плишкова стала участницей четвертьфинала турнира в Шэньчжэне

60-я ракетка мира, чешка Кристина Плишкова, одержала победу над представительницей Тайваня Кай-Чен Чан, занимающей 130-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/2 во втором круге турнира в Шэньчжэне.

60-я ракетка мира чешка Кристина <span class=error>Плишкова</span> одержала победу над представительницей Тайваня <nobr>Кай-Чен</nobr> Чан занимающей 130-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/1 6/2 во втором круге турнира в Шэньчжэне. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 48 минут. За это время они допустили по одной двойной ошибке. При этом 24-летняя Плишкова сделала восемь эйсов и шесть брейков, а её 25-летняя соперница ни разу не подала навылет и реализовала один брейк-пойнт. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представительницы Чехии.

В четвертьфинале соревнований Shenzhen Open Плишкова сыграет с британкой Йоханной Контой.

Shenzhen Open. Результаты третьего игрового дня:

Нина Стоянович (Сербия) — Онс Жабер (Тунис) — 4/6, 6/3, 6/3.

Камила Джорджи (Италия) — Чжен Сайсай (Китай) — 6/7 (5), 7/5, 6/4.
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