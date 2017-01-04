Стэн Вавринка взял верх над Виктором Троицки на турнире в Брисбене
Четвёртая ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, оказался сильнее серба Виктора Троицки, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, обыграв его со счётом 7/6 (5), 6/4 во втором круге турнира в Брисбене.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 31-летний Вавринка сделал семь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал два
Следующим соперником Вавринки на соревнованиях Brisbane International станет британец Кайл Эдмунд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter