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4 января 2017, 15:19 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка взял верх над Виктором Троицки на турнире в Брисбене

Четвёртая ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, оказался сильнее серба Виктора Троицки, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, обыграв его со счётом 7/6 (5), 6/4 во втором круге турнира в Брисбене.

Четвёртая ракетка мира швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> оказался сильнее серба Виктора <span class=error>Троицки</span> занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP обыграв его со счётом 7/6 (5) 6/4 во втором круге турнира в Брисбене. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 31-летний Вавринка сделал семь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 30-летний Троицки пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 6:0 в пользу швейцарского теннисиста.

Следующим соперником Вавринки на соревнованиях Brisbane International станет британец Кайл Эдмунд.
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