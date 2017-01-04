Стэн Вавринка взял верх над Виктором Троицки на турнире в Брисбене

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Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 31-летний Вавринка сделал семь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 30-летний Троицки пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 6:0 в пользу швейцарского теннисиста.

Следующим соперником Вавринки на соревнованиях Brisbane International станет британец Кайл Эдмунд.