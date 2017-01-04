Бегу и Касаткина проиграли в четвертьфинале турнира в Брисбене

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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время дуэты ни разу не подали навылет и реализовали по пять брейк-пойнтов. При этом Касаткина и Бегу допустили одну двойную ошибку, а Маттек-Сэндс и Мирза — две.