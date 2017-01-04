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https://sport.mail.ru/news/tennis/28334341/
4 января 2017, 14:17 | Теннис | GoTennis.ru

Бегу и Касаткина проиграли в четвертьфинале турнира в Брисбене

Россиянка Дарья Касаткина и румынка Ирина-Камелия Бегу не смогли выйти в полуфинал парных соревнований в Брисбене, уступив американке Бетани Маттек-Сэндс и индианке Сание Мирзе со счётом 4/6, 6/4, 5:10.

Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> и румынка <nobr>Ирина-Камелия</nobr> Бегу не смогли выйти в полуфинал парных соревнований в Брисбене уступив американке <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> и индианке <span class=error>Сание</span> <span class=error>Мирзе</span> со счётом 4/6 6/4 5:10. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время дуэты ни разу не подали навылет и реализовали по пять брейк-пойнтов. При этом Касаткина и Бегу допустили одну двойную ошибку, а Маттек-Сэндс и Мирза — две.

В полуфинале турнира Brisbane International Маттек-Сэндс и Мирза встретятся либо с Се Су-Вей из Тайваня и немкой Лаурой Зигемунд, либо со словенкой Андреей Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес.
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