Бегу и Касаткина проиграли в четвертьфинале турнира в Брисбене
Россиянка Дарья Касаткина и румынка
Ирина-Камелия Бегу не смогли выйти в полуфинал парных соревнований в Брисбене, уступив американке Бетани Маттек-Сэндс и индианке Сание Мирзе со счётом 4/6, 6/4, 5:10.
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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время дуэты ни разу не подали навылет и реализовали по пять
В полуфинале турнира Brisbane International
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