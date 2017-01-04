Каролин Возняцки пробилась в ¼ финала на соревнованиях в Окленде
19-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, переиграла американку Варвару Лепченко, занимающую 89-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3 во втором круге турнира ASB Classic.
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За 1 час 19 минут, которые длился матч, спортсменки ни разу не подали навылет. При этом 26-летняя Возняцки допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть
В четвертьфинале соревнований в Окленде Возняцки сразится с немкой Юлией Гёргес, которая, в свою очередь, взяла верх над британкой Наоми Броуди, — 7/5, 6/4.
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