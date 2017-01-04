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https://sport.mail.ru/news/tennis/28333864/
4 января 2017, 13:36 | Теннис | GoTennis.ru

Ализе Корне: Уверена, что Касаткина может стать теннисисткой Топ-уровня

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала, что восхищается игрой россиянки Дарьи Касаткиной.

Французская теннисистка <span class=error>Ализе</span> Корне рассказала что восхищается игрой россиянки Дарьи <span class=error>Касаткиной</span>. Увеличить
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«Мне очень нравится, как Касаткина действует и держится на корте. Я её большая фанатка. Я уверена, что в будущем она вполне может стать теннисисткой Топ-уровня», — написала Корне в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что Дарья Касаткина завершила борьбу на турнире в Брисбене, уступив испанке Гарбин Мугурусе.
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