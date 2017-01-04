Ализе Корне: Уверена, что Касаткина может стать теннисисткой Топ-уровня

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«Мне очень нравится, как Касаткина действует и держится на корте. Я её большая фанатка. Я уверена, что в будущем она вполне может стать теннисисткой Топ-уровня», — написала Корне в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что Дарья Касаткина завершила борьбу на турнире в Брисбене, уступив испанке Гарбин Мугурусе.