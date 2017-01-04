Серена Уильямс: При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу

«Думаю, моя игра была… Не могу подобрать приличное слово. Я так и не смогла привыкнуть к ветру и допустила 88 невынужденных ошибок, а это невероятно много. При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу. Тем не менее, мя соперница находилась в таких же условиях. Возможно, они для неё более комфортные, но мне ветер постоянно мешал и раздражал. Мне так и не удалось поймать свой ритм и настроить игру на приёме. Меня это расстроило, ведь я много тренировалась в межсезонье. Хорошо, что в Мельбурне будет совсем другая погода.

Безусловно, Мэдисон действовала гораздо лучше меня. Вряд ли я когда-нибудь в своей карьере допускала 88 ошибок. Так что не нужно вспоминать об этом ужасном матче, — приводит слова младшей из сестёр Уильямс официальный сайт WTA.