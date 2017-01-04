Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28333242/
4 января 2017, 12:15 | Теннис | GoTennis.ru

Серена Уильямс: При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу

Американка Серена Уильямс прокомментировала своё поражение во втором круге турнира в Окленде.

Американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала своё поражение во втором круге турнира в Окленде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, моя игра была… Не могу подобрать приличное слово. Я так и не смогла привыкнуть к ветру и допустила 88 невынужденных ошибок, а это невероятно много. При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу. Тем не менее, мя соперница находилась в таких же условиях. Возможно, они для неё более комфортные, но мне ветер постоянно мешал и раздражал. Мне так и не удалось поймать свой ритм и настроить игру на приёме. Меня это расстроило, ведь я много тренировалась в межсезонье. Хорошо, что в Мельбурне будет совсем другая погода.

Безусловно, Мэдисон действовала гораздо лучше меня. Вряд ли я когда-нибудь в своей карьере допускала 88 ошибок. Так что не нужно вспоминать об этом ужасном матче, — приводит слова младшей из сестёр Уильямс официальный сайт WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
04 января

Ализе Корне: Уверена, что Касаткина может стать теннисисткой Топ-уровня

ASB Classic. Данка Ковинич покидает турнир

Окленд. Барбора Стрыкова вышла в четвертьфинал соревнований