Серена Уильямс: При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу
Американка Серена Уильямс прокомментировала своё поражение во втором круге турнира в Окленде.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, моя игра была… Не могу подобрать приличное слово. Я так и не смогла привыкнуть к ветру и допустила 88 невынужденных ошибок, а это невероятно много. При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу. Тем не менее, мя соперница находилась в таких же условиях. Возможно, они для неё более комфортные, но мне ветер постоянно мешал и раздражал. Мне так и не удалось поймать свой ритм и настроить игру на приёме. Меня это расстроило, ведь я много тренировалась в межсезонье. Хорошо, что в Мельбурне будет совсем другая погода.
Безусловно, Мэдисон действовала гораздо лучше меня. Вряд ли я
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