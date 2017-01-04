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https://sport.mail.ru/news/tennis/28333125/
4 января 2017, 12:19 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Шарапова способна выиграть золото на Олимпиаде 2020 года

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова может сыграть за национальную сборную на Олимпиаде 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В начале марта прошлого года Шарапова объявила, что в ее допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии, был обнаружен мельдоний, который относится к запрещенным Всемирным антидопинговым агентством веществам. Теннисистка была дисквалифицирована с 26 января 2016 года на два года за нарушение антидопинговых правил. 9 июня Шарапова подала апелляцию на решение о ее отстранении, и в октябре Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации теннисистки — она сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

«Шарапова может сыграть за сборную России и способна на Олимпиаде 2020 года завоевать золото. Здесь единственный вопрос — вопрос ее желания, — сказал Тарпищев. — В конце апреля Шарапова возвращается к участию в турнирах. Посмотрим, как быстро она сможет вернуться на высокий уровень. Мир спорта не стоит на месте, движется быстро, но все мы знаем, что Шарапова профессионал, все зависит от нее самой».

В апреле 2016 года сборная России впервые с 1998 года вылетела из Мировой группы Кубка Федерации. Первый матч в 2017 году команда проведет против сборной Тайваня в феврале. Ранее капитан женской сборной России Анастасия Мыскина сообщила ТАСС, что еще не обсуждала с Шараповой тему ее возвращения в национальную команду.
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