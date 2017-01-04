Тарпищев: Шарапова способна выиграть золото на Олимпиаде 2020 года
МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова может сыграть за национальную сборную на Олимпиаде 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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В начале марта прошлого года Шарапова объявила, что в ее
«Шарапова может сыграть за сборную России и способна на Олимпиаде 2020 года завоевать золото. Здесь единственный вопрос — вопрос ее желания, — сказал Тарпищев. — В конце апреля Шарапова возвращается к участию в турнирах. Посмотрим, как быстро она сможет вернуться на высокий уровень. Мир спорта не стоит на месте, движется быстро, но все мы знаем, что Шарапова профессионал, все зависит от нее самой».
В апреле 2016 года сборная России впервые с 1998 года вылетела из Мировой группы Кубка Федерации. Первый матч в 2017 году команда проведет против сборной Тайваня в феврале. Ранее капитан женской сборной России Анастасия Мыскина сообщила ТАСС, что еще не обсуждала с Шараповой тему ее возвращения в национальную команду.
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