Винус Уильямс снялась с турнира в Окленде из-за травмы

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«Мне очень нравится этот турнир, и я очень расстроена, что мне придётся сняться с него. Я рада, что у меня была возможность выступить здесь в очередной раз», — приводит слова старшей из сестёр Уильямс официальный сайт WTA.

Таким образом, японка Наоми Осака без борьбы вышла в четвертьфинал соревнований.