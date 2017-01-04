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https://sport.mail.ru/news/tennis/28332990/
4 января 2017, 12:21 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс снялась с турнира в Окленде из-за травмы

Американка Винус Уильямс была вынуждена отказаться от участия в турнире в Окленде, где ранее одержала победу в первом круге. Причиной такого решения стала травма правой руки.

Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> была вынуждена отказаться от участия в турнире в Окленде где ранее одержала победу в первом круге. Причиной такого решения стала травма правой руки. Увеличить
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«Мне очень нравится этот турнир, и я очень расстроена, что мне придётся сняться с него. Я рада, что у меня была возможность выступить здесь в очередной раз», — приводит слова старшей из сестёр Уильямс официальный сайт WTA.

Таким образом, японка Наоми Осака без борьбы вышла в четвертьфинал соревнований.
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