Винус Уильямс снялась с турнира в Окленде из-за травмы
Американка Винус Уильямс была вынуждена отказаться от участия в турнире в Окленде, где ранее одержала победу в первом круге. Причиной такого решения стала травма правой руки.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне очень нравится этот турнир, и я очень расстроена, что мне придётся сняться с него. Я рада, что у меня была возможность выступить здесь в очередной раз», — приводит слова старшей из сестёр Уильямс официальный сайт WTA.
Таким образом, японка Наоми Осака без борьбы вышла в четвертьфинал соревнований.
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