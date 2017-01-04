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https://sport.mail.ru/news/tennis/28332989/
4 января 2017, 12:21 | Теннис | GoTennis.ru

Веснина и Макарова вышли в ¼ финала соревнований в Брисбене на отказе соперниц

Олимпийские чемпионки 2016 года, россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, без борьбы вышли в четвертьфинал парных соревнований Brisbane International, поскольку их соперницы — австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай отказались от выступления на турнире.

Олимпийские чемпионки 2016 года россиянки Елена <span class=error>Веснина</span> и Екатерина <span class=error>Макарова</span> без борьбы вышли в четвертьфинал парных соревнований Brisbane International поскольку их соперницы — австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> и китаянка <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Шуай</span> отказались от выступления на турнире. Увеличить
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Следующими соперницами российского дуэта на турнире в Брисбене будут либо американки Ирина Фалькони и Шелби Роджерс, либо словенка Катарина Среботник и американка Эбигейл Спирс.
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