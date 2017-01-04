Веснина и Макарова вышли в ¼ финала соревнований в Брисбене на отказе соперниц
Олимпийские чемпионки 2016 года, россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, без борьбы вышли в четвертьфинал парных соревнований Brisbane International, поскольку их соперницы — австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай отказались от выступления на турнире.
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Следующими соперницами российского дуэта на турнире в Брисбене будут либо американки Ирина Фалькони и Шелби Роджерс, либо словенка Катарина Среботник и американка Эбигейл Спирс.
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