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https://sport.mail.ru/news/tennis/28332872/
4 января 2017, 11:20 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед за карьеру

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась на четвертое место в рейтинге по количеству выигранных матчей в карьере.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> поднялась на четвертое место в рейтинге по количеству выигранных матчей в карьере. Увеличить
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Победа во встрече второго круга турнира в Брисбене над Дестани Айявой (6:4, 6:3) стала 601-й.

Таким образом Кузнецова догнала соотечественницу Марию Шарапову. Отметим, что обе теннисистки дебютировали в Женской теннисной ассоциации (WTA) 2001 году.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована на два года (от 26 января) за употребление запрещенного препарата мельдония. После апелляции в CAS дисквалификация была сокращена до 15 месяцев, и на корт она сможет вернуться 26 апреля.
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