Роберта Винчи продолжает выступление на соревнованиях в Брисбене

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время спортсменки допустили по две двойные ошибки. При этом 33-летняя Винчи ни разу не подала навылет и сделала четыре брейка, а её 25-летняя соперница отметилась тремя эйсами и одним брейком. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В ¼ финале соревнований Brisbane International Винчи скрестит ракетки с чешкой Каролиной Плишковой.