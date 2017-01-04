Роберта Винчи продолжает выступление на соревнованиях в Брисбене
18-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Брисбене, обыграв японку Мисаки Дои, занимающую 40-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время спортсменки допустили по две двойные ошибки. При этом 33-летняя Винчи ни разу не подала навылет и сделала четыре брейка, а её 25-летняя соперница отметилась тремя эйсами и одним брейком. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.
В ¼ финале соревнований Brisbane International Винчи скрестит ракетки с чешкой Каролиной Плишковой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter