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https://sport.mail.ru/news/tennis/28332871/
4 января 2017, 11:20 | Теннис | GoTennis.ru

Роберта Винчи продолжает выступление на соревнованиях в Брисбене

18-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Брисбене, обыграв японку Мисаки Дои, занимающую 40-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/2.

18-я ракетка мира итальянка Роберта <span class=error>Винчи</span> смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Брисбене обыграв японку <span class=error>Мисаки</span> Дои занимающую 40-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/2. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время спортсменки допустили по две двойные ошибки. При этом 33-летняя Винчи ни разу не подала навылет и сделала четыре брейка, а её 25-летняя соперница отметилась тремя эйсами и одним брейком. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В ¼ финале соревнований Brisbane International Винчи скрестит ракетки с чешкой Каролиной Плишковой.
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