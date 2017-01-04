Серена Уильямс проиграла 72-й «ракетке» мира на турнире WTA в Окленде
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вторая «ракетка» мира американка Серена Уильямс проиграла Мэдисон Бренгл, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 72-е место, на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
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Матч второго круга турнира завершился со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу Бренгл. В следующем раунде она встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Соревнования завершатся 8 января.
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