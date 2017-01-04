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4 января 2017, 11:26 | Теннис | ТАСС

Серена Уильямс проиграла 72-й «ракетке» мира на турнире WTA в Окленде

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вторая «ракетка» мира американка Серена Уильямс проиграла Мэдисон Бренгл, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 72-е место, на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

Матч второго круга турнира завершился со счетом 6:4 6:7 (3:7) 6:4 в пользу <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Бренгл</span>. Увеличить
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Матч второго круга турнира завершился со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу Бренгл. В следующем раунде она встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Соревнования завершатся 8 января.
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Серена Уильямс проиграла 72-й "ракетке" мира на турнире WTA в Окленде

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