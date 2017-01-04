Симона Халеп уступила Катержине Синяковой на турнире в Шэньчжэне

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Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут. За это время 25-летняя Халеп сделала два эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её 20-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала восемь брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Shenzhen Open Синякова сыграет с победительницей матча между сербкой Ниной Стоянович и Онс Жабер из Туниса.