Симона Халеп уступила Катержине Синяковой на турнире в Шэньчжэне
Четвёртая ракетка мира, румынка Симона Халеп, потерпела поражение от чешки Катержины Синяковой, занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/4, 5/7 во втором круге турнира в Шэньчжэне.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут. За это время 25-летняя Халеп сделала два эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала семь
В четвертьфинале соревнований Shenzhen Open Синякова сыграет с победительницей матча между сербкой Ниной Стоянович и Онс Жабер из Туниса.
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