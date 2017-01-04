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https://sport.mail.ru/news/tennis/28332774/
4 января 2017, 11:30 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп уступила Катержине Синяковой на турнире в Шэньчжэне

Четвёртая ракетка мира, румынка Симона Халеп, потерпела поражение от чешки Катержины Синяковой, занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/4, 5/7 во втором круге турнира в Шэньчжэне.

Четвёртая ракетка мира румынка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> потерпела поражение от чешки <span class=error>Катержины</span> <span class=error>Синяковой</span> занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 6/4 5/7 во втором круге турнира в Шэньчжэне. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут. За это время 25-летняя Халеп сделала два эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её 20-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала восемь брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Shenzhen Open Синякова сыграет с победительницей матча между сербкой Ниной Стоянович и Онс Жабер из Туниса.
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