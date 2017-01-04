Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28332666/
4 января 2017, 11:40 | Теннис | GoTennis.ru

Сборная Франции обыграла команду Великобритании в Кубке Хопмана

Национальная сборная Франции переиграла команду Великобритании на групповом этапе турнира Кубок Хопмана, который проходит в австралийском городе Перт, — 3:0.

Национальная сборная Франции переиграла команду Великобритании на групповом этапе турнира Кубок <span class=error>Хопмана</span> который проходит в австралийском городе <span class=error>Перт</span> — 3:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первое очко в копился своей команды принесла 42-я ракетка мира, 23-летняя Кристина Младенович, которая взяла верх над 24-летней Хизер Уотсон, занимающей 75-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 5/7, 6/3.

Затем победу одержал 18-й номер рейтинга, 30-летний Ришар Гаске, который оказался сильнее 26-летнего Дэниэля Эванса, занимающего 66-ю строчку рейтинга ATP, — 6/4, 6/2.

Окончательный счёт в матче установили Гаске и Младенович, которые обыграли Эванса и Уотсон со счётом 4/3 (4), 4/3 (2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Веснина и Макарова вышли в ¼ финала соревнований в Брисбене на отказе соперниц

Веснина и Макарова вышли в ¼ финала соревнований в Брисбене на отказе соперниц

Олимпийские чемпионки 2016 года, россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, без борьбы вышли в четвертьфинал парных соревнований Brisbane International, поскольку их соперницы — австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай отказались от выступления на турнире.
Еще 7 новостей  Все новости
04 января

Ализе Корне: Уверена, что Касаткина может стать теннисисткой Топ-уровня

ASB Classic. Данка Ковинич покидает турнир

Окленд. Барбора Стрыкова вышла в четвертьфинал соревнований