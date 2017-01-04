Сборная Франции обыграла команду Великобритании в Кубке Хопмана

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Первое очко в копился своей команды принесла 42-я ракетка мира, 23-летняя Кристина Младенович, которая взяла верх над 24-летней Хизер Уотсон, занимающей 75-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 5/7, 6/3.

Затем победу одержал 18-й номер рейтинга, 30-летний Ришар Гаске, который оказался сильнее 26-летнего Дэниэля Эванса, занимающего 66-ю строчку рейтинга ATP, — 6/4, 6/2.

Окончательный счёт в матче установили Гаске и Младенович, которые обыграли Эванса и Уотсон со счётом 4/3 (4), 4/3 (2).