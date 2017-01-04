Окленд. Анастасия Павлюченкова проиграла Юлии Гёргес
27-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований ASB Classic, уступив немке Юлии Гёргес, занимающей 53-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 4/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 1 час 26 минут. За это время 25-летняя Павлюченкова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка, а 28-летняя Гёргес выполнила восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала два
Следующей соперницей Гёргес на турнире в Окленде станет британка Наоми Броуди.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter