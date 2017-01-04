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https://sport.mail.ru/news/tennis/28332569/
4 января 2017, 11:44 | Теннис | GoTennis.ru

Окленд. Анастасия Павлюченкова проиграла Юлии Гёргес

27-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований ASB Classic, уступив немке Юлии Гёргес, занимающей 53-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 4/6.

27-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований ASB Classic уступив немке Юлии <span class=error>Гёргес</span> занимающей 53-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 4/6. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 26 минут. За это время 25-летняя Павлюченкова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка, а 28-летняя Гёргес выполнила восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

Следующей соперницей Гёргес на турнире в Окленде станет британка Наоми Броуди.
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