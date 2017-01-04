Окленд. Анастасия Павлюченкова проиграла Юлии Гёргес

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Встреча длилась 1 час 26 минут. За это время 25-летняя Павлюченкова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка, а 28-летняя Гёргес выполнила восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

Следующей соперницей Гёргес на турнире в Окленде станет британка Наоми Броуди.