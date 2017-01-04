ASB Classic. Винус Уильямс одержала победу в первом круге турнира

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Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 36-летняя Уильямс сделала четыре эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 18-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований ASB Classic старшей из сестёр Уильямс предстоит встреча с японкой Наоми Осакой.