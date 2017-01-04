Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28332481/
4 января 2017, 11:51 | Теннис | GoTennis.ru

ASB Classic. Винус Уильямс одержала победу в первом круге турнира

17-я ракетка мира, американка Винус Уильямс, переиграла представительницу Новой Зеландии Джейд Льюис со счётом 7/6 (2), 6/2 в первом круге турнира в Окленде.

17-я ракетка мира американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> переиграла представительницу Новой Зеландии <span class=error>Джейд</span> <span class=error>Льюис</span> со счётом 7/6 (2) 6/2 в первом круге турнира в Окленде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 36-летняя Уильямс сделала четыре эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 18-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований ASB Classic старшей из сестёр Уильямс предстоит встреча с японкой Наоми Осакой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Веснина и Макарова вышли в ¼ финала соревнований в Брисбене на отказе соперниц

Веснина и Макарова вышли в ¼ финала соревнований в Брисбене на отказе соперниц

Олимпийские чемпионки 2016 года, россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, без борьбы вышли в четвертьфинал парных соревнований Brisbane International, поскольку их соперницы — австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай отказались от выступления на турнире.
Еще 7 новостей  Все новости
04 января

Ализе Корне: Уверена, что Касаткина может стать теннисисткой Топ-уровня

ASB Classic. Данка Ковинич покидает турнир

Окленд. Барбора Стрыкова вышла в четвертьфинал соревнований