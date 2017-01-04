ASB Classic. Винус Уильямс одержала победу в первом круге турнира
17-я ракетка мира, американка Винус Уильямс, переиграла представительницу Новой Зеландии Джейд Льюис со счётом 7/6 (2), 6/2 в первом круге турнира в Окленде.
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Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 36-летняя Уильямс сделала четыре эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором круге соревнований ASB Classic старшей из сестёр Уильямс предстоит встреча с японкой Наоми Осакой.
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