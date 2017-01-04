Brisben International. Кеи Нишикори стал участником ¼ финала
Пятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, одержал победу над американцем Джаредом Дональдсоном, занимающим 105-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/4, 6/3 и вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. За это время 27-летний Нишикори сделал три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал пять
В четвертьфинале соревнований Brisbane International Нишикори скрестит ракетки с победителем матча между испанцем Давидом Феррером и австралийцем Джорданом Томпсоном.
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