Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28332315/
4 января 2017, 11:55 | Теннис | GoTennis.ru

Brisben International. Кеи Нишикори стал участником ¼ финала

Пятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, одержал победу над американцем Джаредом Дональдсоном, занимающим 105-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/4, 6/3 и вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене.

Пятая ракетка мира японец <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> одержал победу над американцем <span class=error>Джаредом</span> Дональдсоном занимающим 105-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/4 6/3 и вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. За это время 27-летний Нишикори сделал три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 20-летний Дональдсон шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В четвертьфинале соревнований Brisbane International Нишикори скрестит ракетки с победителем матча между испанцем Давидом Феррером и австралийцем Джорданом Томпсоном.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Веснина и Макарова вышли в ¼ финала соревнований в Брисбене на отказе соперниц

Веснина и Макарова вышли в ¼ финала соревнований в Брисбене на отказе соперниц

Олимпийские чемпионки 2016 года, россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, без борьбы вышли в четвертьфинал парных соревнований Brisbane International, поскольку их соперницы — австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай отказались от выступления на турнире.
Еще 7 новостей  Все новости
04 января

Ализе Корне: Уверена, что Касаткина может стать теннисисткой Топ-уровня

ASB Classic. Данка Ковинич покидает турнир

Окленд. Барбора Стрыкова вышла в четвертьфинал соревнований