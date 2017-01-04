Brisben International. Кеи Нишикори стал участником ¼ финала

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Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. За это время 27-летний Нишикори сделал три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 20-летний Дональдсон шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В четвертьфинале соревнований Brisbane International Нишикори скрестит ракетки с победителем матча между испанцем Давидом Феррером и австралийцем Джорданом Томпсоном.