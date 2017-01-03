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3 января 2017, 22:58 | Теннис | GoTennis.ru

Люка Пуйе: Сегодня всё получилось как нельзя лучше

Француз Люка Пуйе поделился впечатлениями от своей победы над Жилем Симоном на турнире в Брисбене.

Француз Люка <span class=error>Пуйе</span> поделился впечатлениями от своей победы над <span class=error>Жилем</span> <span class=error>Симоном</span> на турнире в Брисбене. Увеличить
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«Я использовал то, что произошло в Майами в качестве вдохновения, чтобы отыграться. Я старался оставаться сосредоточенным, действовать более уверенно, стабильно и агрессивно. И всё получилось как нельзя лучше», — приводит слова Пуйе официальный сайт ATP.
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