Люка Пуйе: Сегодня всё получилось как нельзя лучше
Француз Люка Пуйе поделился впечатлениями от своей победы над Жилем Симоном на турнире в Брисбене.
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«Я использовал то, что произошло в Майами в качестве вдохновения, чтобы отыграться. Я старался оставаться сосредоточенным, действовать более уверенно, стабильно и агрессивно. И всё получилось как нельзя лучше», — приводит слова Пуйе официальный сайт ATP.
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