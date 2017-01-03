Люка Пуйе: Сегодня всё получилось как нельзя лучше

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«Я использовал то, что произошло в Майами в качестве вдохновения, чтобы отыграться. Я старался оставаться сосредоточенным, действовать более уверенно, стабильно и агрессивно. И всё получилось как нельзя лучше», — приводит слова Пуйе официальный сайт ATP.