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https://sport.mail.ru/news/tennis/28330733/
3 января 2017, 22:43 | Теннис | GoTennis.ru

Томаш Бердых стал участником второго круга турнира в Дохе

Десятая ракетка мира, чех Томаш Бердых, взял верх над итальянцем Алессандро Джаннесси, занимающим 128-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (1), 6/2 в первом круге турнира в Дохе.

Десятая ракетка мира чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> взял верх над итальянцем <span class=error>Алессандро</span> Джаннесси занимающим 128-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (1) 6/2 в первом круге турнира в Дохе. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время 31-летний Бердых пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка, а его 26-летний оппонент выполнил шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча теннисистов.
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