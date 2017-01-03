Томаш Бердых стал участником второго круга турнира в Дохе
Десятая ракетка мира, чех Томаш Бердых, взял верх над итальянцем Алессандро Джаннесси, занимающим 128-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (1), 6/2 в первом круге турнира в Дохе.
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Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время 31-летний Бердых пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка, а его 26-летний оппонент выполнил шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного
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