Томаш Бердых стал участником второго круга турнира в Дохе

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Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время 31-летний Бердых пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка, а его 26-летний оппонент выполнил шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча теннисистов.