Аслан Карацев покидает «Челленджер» в Бангкоке
235-я ракетка мира, россиянин Аслан Карацев, потерпел поражение от чилийца Кристиана Гарина, занимающего 211-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 3/6 в первом круге «Челленджера» в Бангкоке.
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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 23-летний Карацев сделал восемь эйсов, шесть раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного
Во втором круге «Челленджера» в Бангкоке Гарин сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.
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