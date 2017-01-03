Аслан Карацев покидает «Челленджер» в Бангкоке

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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 23-летний Карацев сделал восемь эйсов, шесть раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а его 20-летний соперник трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге «Челленджера» в Бангкоке Гарин сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.