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3 января 2017, 22:09 | Теннис | GoTennis.ru

Аслан Карацев покидает «Челленджер» в Бангкоке

235-я ракетка мира, россиянин Аслан Карацев, потерпел поражение от чилийца Кристиана Гарина, занимающего 211-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 3/6 в первом круге «Челленджера» в Бангкоке.

235-я ракетка мира россиянин <span class=error>Аслан</span> <span class=error>Карацев</span> потерпел поражение от чилийца <span class=error>Кристиана</span> <span class=error>Гарина</span> занимающего 211-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 3/6 в первом круге Челленджера в Бангкоке. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 23-летний Карацев сделал восемь эйсов, шесть раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а его 20-летний соперник трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге «Челленджера» в Бангкоке Гарин сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.
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