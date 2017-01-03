Рафаэль Надаль: Считаю, что весьма неплохо провёл матч против Долгополова
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Брисбене, а также оценил своего следующего соперника — немца Мишу Зверева.
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«Я считаю, что весьма неплохо провёл этот матч и допустил не слишком много ошибок. Для меня это очень приятно. Конечно, я доволен своей победой.
Что касается Зверева, то он хороший теннисист с отличной подаче и игрой слёта. Мне необходимо будет надёжно сыграть на подаче и действовать агрессивно. Нельзя позволять ему играть в свою игру, иначе у меня будут проблемы, ведь он часто выходит к сетке, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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