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https://sport.mail.ru/news/tennis/28330584/
3 января 2017, 21:54 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Считаю, что весьма неплохо провёл матч против Долгополова

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Брисбене, а также оценил своего следующего соперника — немца Мишу Зверева.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Брисбене а также оценил своего следующего соперника — немца Мишу <span class=error>Зверева</span>. Увеличить
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«Я считаю, что весьма неплохо провёл этот матч и допустил не слишком много ошибок. Для меня это очень приятно. Конечно, я доволен своей победой.

Что касается Зверева, то он хороший теннисист с отличной подаче и игрой слёта. Мне необходимо будет надёжно сыграть на подаче и действовать агрессивно. Нельзя позволять ему играть в свою игру, иначе у меня будут проблемы, ведь он часто выходит к сетке, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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