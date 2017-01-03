Агнешка Радваньска: Сегодня я сыграла гораздо лучше, была более уверенной
Полька Агнешка Радваньска прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Шэньчжэне.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, сегодня я сыграла гораздо лучше, была более уверенной, действовала более гладко, поэтому и счёт был таким.
Я уже давно знаю Сорану, ещё со времён игры в юниорах, и конечно, когда играешь с
В первом сете мне немного повезло, потому что счёт мог быть совсем другим, но в ключевые моменты встречи я использовала свои шансы. В начале второй партии я немного потеряла концентрацию, но, к счастью, смогла вернуться в игру, — приводит слова Радваньской официальный сайт WTA.
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