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https://sport.mail.ru/news/tennis/28330583/
3 января 2017, 21:53 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска: Сегодня я сыграла гораздо лучше, была более уверенной

Полька Агнешка Радваньска прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Шэньчжэне.

Полька <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Шэньчжэне. Увеличить
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«Думаю, сегодня я сыграла гораздо лучше, была более уверенной, действовала более гладко, поэтому и счёт был таким.

Я уже давно знаю Сорану, ещё со времён игры в юниорах, и конечно, когда играешь с кем-то знакомым, всё совсем по-другому. На протяжении долгого времени она то поднималась в рейтинге, то опускалась. Но это не имеет значения, потому что она демонстрирует очень хороший теннис, отлично бьёт с обеих сторон. Но я была к этому готова.

В первом сете мне немного повезло, потому что счёт мог быть совсем другим, но в ключевые моменты встречи я использовала свои шансы. В начале второй партии я немного потеряла концентрацию, но, к счастью, смогла вернуться в игру, — приводит слова Радваньской официальный сайт WTA.
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