Ченнай. Душан Лайович покидает турнир

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Встреча длилась 2 часа 34 минуты. За это время 26-летний Лайович сделал два эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 32-летний оппонент 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу сербского теннисиста.