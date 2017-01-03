Ченнай. Душан Лайович покидает турнир
93-я ракетка мира, серб Душан Лайович, не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Ченнае, проиграв бразильцу Рожерио Дутре Да Силве, занимающему 98-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (2), 6/4, 6/7 (3).
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Встреча длилась 2 часа 34 минуты. За это время 26-летний Лайович сделал два эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал четыре
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