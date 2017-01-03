Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28330384/
3 января 2017, 21:10 | Теннис | GoTennis.ru

Ченнай. Душан Лайович покидает турнир

93-я ракетка мира, серб Душан Лайович, не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Ченнае, проиграв бразильцу Рожерио Дутре Да Силве, занимающему 98-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (2), 6/4, 6/7 (3).

93-я ракетка мира серб <span class=error>Душан</span> <span class=error>Лайович</span> не смог преодолеть барьер первого круга турнира в <span class=error>Ченнае</span> проиграв бразильцу <span class=error>Рожерио</span> <span class=error>Дутре</span> Да <span class=error>Силве</span> занимающему 98-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (2) 6/4 6/7 (3). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 34 минуты. За это время 26-летний Лайович сделал два эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 32-летний оппонент 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу сербского теннисиста.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 января

Рафаэль Надаль: Считаю, что весьма неплохо провёл матч против Долгополова

Ченнай. Душан Лайович покидает турнир

Энди Маррей в двух сетах обыграл Жереми Шарди на старте соревнований в Дохе