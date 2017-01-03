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https://sport.mail.ru/news/tennis/28330015/
3 января 2017, 20:01 | Теннис | Р-Спорт

Южный обыграл Минени в первом круге теннисного турнира в Индии

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Российский теннисист Михаил Южный стартовал с победы над индийцем Сакетом Минени на теннисном турнире в индийском Ченнае, призовой фонд которого составляет почти 450 тысяч долларов.

Седьмая ракетка турнира Южный во вторник обыграл Минени со счетом 6:4, 6:3. Соперники провели на корте около полутора часов.

Южного во втором круге ждет встреча с аргентинцем Ренцо Оливо.
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