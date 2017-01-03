Кузнецов уступил Цонга на старте теннисного турнира в Дохе
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Российский теннисист Андрей Кузнецов уступил французу Жо-Вильфриду Цонга в матче первого круга теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой пятой ракетки турнира со счетом 6:1, 4:6, 6:2. Соперники провели на корте полтора часа.
Цонга во втором круге ждет встреча с Дастином Брауном из Германии. Из россиян борьбу на турнире продолжает Карен Хачанов.
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