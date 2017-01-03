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https://sport.mail.ru/news/tennis/28329640/
3 января 2017, 18:28 | Теннис | GoTennis.ru

Сборная Чехии обыграла команду Австралии в Кубке Хопмана

Национальная сборная Чехии нанесла поражение команде Австралии на групповом этапе турнира Кубок Хопмана, который проходит в австралийском городе Перт, — 2:1.

Национальная сборная Чехии нанесла поражение команде Австралии на групповом этапе турнира Кубок <span class=error>Хопмана</span> который проходит в австралийском городе <span class=error>Перт</span> — 2:1. Увеличить
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Первое и единственное очко в копилку сборной Австралии принёс 13-й номер мирового рейтинга, 21-летний Ник Киргиос, который обыграл 22-летнего Адама Павлашека, занимающего 75-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/4.

Затем счёт во встрече сравняла 166-я ракетка мира, 31-летняя Люси Градецка, которая взяла верх над 22-летней Дарьей Гавриловой, занимающей 25-е место в мировой табели о рангах, — 4/6, 6/4, 6/4.

Окончательный счёт в матче установили Павлашек и Градецка, которые нанесли поражение Киргиосу и Гавриловой со счётом ¾ (1), 4/3 (1), 4/2.
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