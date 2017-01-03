Сборная Чехии обыграла команду Австралии в Кубке Хопмана

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Первое и единственное очко в копилку сборной Австралии принёс 13-й номер мирового рейтинга, 21-летний Ник Киргиос, который обыграл 22-летнего Адама Павлашека, занимающего 75-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/4.

Затем счёт во встрече сравняла 166-я ракетка мира, 31-летняя Люси Градецка, которая взяла верх над 22-летней Дарьей Гавриловой, занимающей 25-е место в мировой табели о рангах, — 4/6, 6/4, 6/4.

Окончательный счёт в матче установили Павлашек и Градецка, которые нанесли поражение Киргиосу и Гавриловой со счётом ¾ (1), 4/3 (1), 4/2.