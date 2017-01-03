Каролина Плишкова: Петра Квитова не заслужила того, что с ней случилось

«Ей будет очень сложно восстановиться с точки зрения психологии, но она очень сильная. Она не заслужила того, что с ней случилось, да и вообще нет людей, которые этого заслуживают. Не знаю, было ли это случайностью или кто-то сделал это специально. Преступников до сих пор не нашли. Но надеюсь, что скоро это произойдёт. Также надеюсь, что Петра чувствует себя лучше и скоро сможет вернуться», — приводит слова Плишковой издание The Courier Mail.