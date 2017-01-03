Каролина Плишкова: Петра Квитова не заслужила того, что с ней случилось
Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала нападение на свою соотечественницу Петру Квитову в её собственном доме.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ей будет очень сложно восстановиться с точки зрения психологии, но она очень сильная. Она не заслужила того, что с ней случилось, да и вообще нет людей, которые этого заслуживают. Не знаю, было ли это случайностью или
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter