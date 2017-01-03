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https://sport.mail.ru/news/tennis/28329549/
3 января 2017, 18:10 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова: Петра Квитова не заслужила того, что с ней случилось

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала нападение на свою соотечественницу Петру Квитову в её собственном доме.

Чешская теннисистка Каролина <span class=error>Плишкова</span> прокомментировала нападение на свою соотечественницу Петру <span class=error>Квитову</span> в её собственном доме. Увеличить
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«Ей будет очень сложно восстановиться с точки зрения психологии, но она очень сильная. Она не заслужила того, что с ней случилось, да и вообще нет людей, которые этого заслуживают. Не знаю, было ли это случайностью или кто-то сделал это специально. Преступников до сих пор не нашли. Но надеюсь, что скоро это произойдёт. Также надеюсь, что Петра чувствует себя лучше и скоро сможет вернуться», — приводит слова Плишковой издание The Courier Mail.
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