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https://sport.mail.ru/news/tennis/28329458/
3 января 2017, 17:56 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук потерпел поражение на старте турнира в Ченнае

85-я ракетка мира, россиянин Константин Кравчук, проиграл французу Бенуа Пэру, занимающему 47-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 4/6 на старте соревнований в Ченнае.

85-я ракетка мира россиянин Константин <span class=error>Кравчук</span> проиграл французу <span class=error>Бенуа</span> Пэру занимающему 47-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 4/6 на старте соревнований в <span class=error>Ченнае</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 31-летний Кравчук сделал девять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а 27-летний Пэр четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.
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