Константин Кравчук потерпел поражение на старте турнира в Ченнае

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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 31-летний Кравчук сделал девять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а 27-летний Пэр четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.