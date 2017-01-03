Константин Кравчук потерпел поражение на старте турнира в Ченнае
85-я ракетка мира, россиянин Константин Кравчук, проиграл французу Бенуа Пэру, занимающему 47-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 4/6 на старте соревнований в Ченнае.
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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 31-летний Кравчук сделал девять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного
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