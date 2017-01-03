Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в столице Катара Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
В матче первого круга Хачанов переиграл местного спортсмена Мубарака Заида со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 57 минут.
За выход в ¼ финала соревнований россиянин поспорит с победителем матча между хорватом Иво Карловичем (6-й номер посева) и украинцем Ильей Марченко.
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