Брисбен. Рафаэль Надаль взял верх над Александром Долгополовым
Экс-лидер мирового рейтинга, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, успешно стартовал на турнире Brisbane International, одолев 62-ю ракетку мира, 28-летнего украинца Александра Долгополова, — 6/3, 6/3.
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За 1 час 14 минут, проведённые на корте, Рафаэль сделал два эйса, четыре брейка и одну двойную ошибку, тогда как Александр дважды подавал навылет, реализовал один
В борьбе за выход в ¼ соревнований в Брисбене Рафаэль Надаль встретится с немцем Мишей Зверевым, который ранее нанёс поражение австралийцу Алексу Де Минауру.
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