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https://sport.mail.ru/news/tennis/28329206/
3 января 2017, 17:11 | Теннис | GoTennis.ru

Брисбен. Рафаэль Надаль взял верх над Александром Долгополовым

Экс-лидер мирового рейтинга, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, успешно стартовал на турнире Brisbane International, одолев 62-ю ракетку мира, 28-летнего украинца Александра Долгополова, — 6/3, 6/3.

<nobr>Экс-лидер</nobr> мирового рейтинга 30-летний испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> успешно стартовал на турнире Brisbane International одолев 62-ю ракетку мира 28-летнего украинца Александра <span class=error>Долгополова</span> — 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 14 минут, проведённые на корте, Рафаэль сделал два эйса, четыре брейка и одну двойную ошибку, тогда как Александр дважды подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и дважды ошибся при подаче. После этого матча испанский теннисист увеличил счёт в личных противостояниях с украинцем — 6:2.

В борьбе за выход в ¼ соревнований в Брисбене Рафаэль Надаль встретится с немцем Мишей Зверевым, который ранее нанёс поражение австралийцу Алексу Де Минауру.
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