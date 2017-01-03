Брисбен. Рафаэль Надаль взял верх над Александром Долгополовым

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За 1 час 14 минут, проведённые на корте, Рафаэль сделал два эйса, четыре брейка и одну двойную ошибку, тогда как Александр дважды подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и дважды ошибся при подаче. После этого матча испанский теннисист увеличил счёт в личных противостояниях с украинцем — 6:2.

В борьбе за выход в ¼ соревнований в Брисбене Рафаэль Надаль встретится с немцем Мишей Зверевым, который ранее нанёс поражение австралийцу Алексу Де Минауру.