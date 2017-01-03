Гильермо Гарсия-Лопес покидает соревнования в Ченнае

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Матч длился 1 час 14 минут. За это время Гильермо дважды подавал навылет и допустил две двойные ошибки, тогда как Альяж сделал семь эйсов, три брейка и четыре двойные ошибки. После этой встречи счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 3:0 в пользу Бедене.

В следующей стадии соревнований в Индии Альяж Бедене сыграет со словаком Мартином Клижаном.