Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28329112/
3 января 2017, 17:03 | Теннис | GoTennis.ru

Гильермо Гарсия-Лопес покидает соревнования в Ченнае

33-летний испанский теннисист Гильермо Гарсия-Лопес, занимающий 70-е место в рейтинге АТР, завершил выступление на турнире Aircel Chennai Open, проиграв в дебютном поединке 101-й ракетке мира, 27-летнему Альяжу Бедене из Великобритании.

33-летний испанский теннисист <span class=error>Гильермо</span> <nobr>Гарсия-Лопес</nobr> занимающий 70-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> завершил выступление на турнире Aircel Chennai <span class=error>Open</span> проиграв в дебютном поединке 101-й ракетке мира 27-летнему <span class=error>Альяжу</span> <span class=error>Бедене</span> из Великобритании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Гильермо дважды подавал навылет и допустил две двойные ошибки, тогда как Альяж сделал семь эйсов, три брейка и четыре двойные ошибки. После этой встречи счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 3:0 в пользу Бедене.

В следующей стадии соревнований в Индии Альяж Бедене сыграет со словаком Мартином Клижаном.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 января

Брисбен. Рафаэль Надаль взял верх над Александром Долгополовым

Гильермо Гарсия-Лопес покидает соревнования в Ченнае

Дестани Айява: Решила играть в теннис благодаря Серене Уильямс