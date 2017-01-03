Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28328748/
3 января 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Серена Уильямс: Ставлю для себя лишь самые высокие цели

Экс-первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, прокомментировала свою победу в первом после длительного перерыва матче.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала свою победу в первом после длительного перерыва матче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Конечно, я чувствовала, что давно не играла, но при этом я прекрасно понимала, что мне необходимо делать, чтобы добиться положительного результата. Очень рада, что мне всё-таки удалось выиграть свой первый матч в сезоне.

Не знаю, как много игр проведу в новом году. Буду двигаться от турнира к турниру. У меня всегда стоят самые высокие цели — победы на «мэйджорах», — приводит слова Уильямс официальный сайт соревнований.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 января

Брисбен. Рафаэль Надаль взял верх над Александром Долгополовым

Гильермо Гарсия-Лопес покидает соревнования в Ченнае

Дестани Айява: Решила играть в теннис благодаря Серене Уильямс