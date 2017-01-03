Серена Уильямс: Ставлю для себя лишь самые высокие цели
Экс-первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, прокомментировала свою победу в первом после длительного перерыва матче.
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«Конечно, я чувствовала, что давно не играла, но при этом я прекрасно понимала, что мне необходимо делать, чтобы добиться положительного результата. Очень рада, что мне
Не знаю, как много игр проведу в новом году. Буду двигаться от турнира к турниру. У меня всегда стоят самые высокие цели — победы на «мэйджорах», — приводит слова Уильямс официальный сайт соревнований.
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