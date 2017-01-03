Российская теннисистка Касаткина проиграла испанке Мугурусе на турнире в Брисбене

В матче второго круга Касаткина уступила испанке Гарбинье Мугурусе (4-й номер посева) со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (7:9). Встреча продолжалась без двух минут три часа.

Мугуруса пробилась в ¼ финала турнира и за выход в полуфинал соревнований поспорит с победительницей матча между еще одной россиянкой Светланой Кузнецовой (5) и австралийкой Дестани Айявой.