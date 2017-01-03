Российская теннисистка Касаткина проиграла испанке Мугурусе на турнире в Брисбене
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.
В матче второго круга Касаткина уступила испанке Гарбинье Мугурусе (4-й номер посева) со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (7:9). Встреча продолжалась без двух минут три часа.
Мугуруса пробилась в ¼ финала турнира и за выход в полуфинал соревнований поспорит с победительницей матча между еще одной россиянкой Светланой Кузнецовой (5) и австралийкой Дестани Айявой.
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