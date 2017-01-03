Дзаламидзе и Кудерметова обыграли Халеп и Никулеску на старте парных соревнований в Шэньчжэне

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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Вероника и Натела сделали два эйса, пять брейков и четыре двойные ошибки, а их оппонентки реализовали два брейк-пойнта и допустили две двойные ошибки. Прежде пары друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ½ финала соревнований в Китае российские теннисистки сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и чешкой Кристиной Плишковой, которые, в свою очередь, взяли верх над россиянкой Анастасией Пивоваровой и Анастасией Севастовой из Латвии.