Дзаламидзе и Кудерметова обыграли Халеп и Никулеску на старте парных соревнований в Шэньчжэне
23-летняя россиянка Натела Дзаламидзе и её 19-летняя соотечественница Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал турнира Shenzhen Open в парном разряде, переиграв в своём дебютном поединке румынский дуэт в составе Симоны Халеп и Моники Никулеску, посеянный под четвёртым номером, — 6/3, 6/3.
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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Вероника и Натела сделали два эйса, пять брейков и четыре двойные ошибки, а их оппонентки реализовали два
В борьбе за выход в ½ финала соревнований в Китае российские теннисистки сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и чешкой Кристиной Плишковой, которые, в свою очередь, взяли верх над россиянкой Анастасией Пивоваровой и Анастасией Севастовой из Латвии.
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