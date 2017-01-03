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https://sport.mail.ru/news/tennis/28327889/
3 января 2017, 13:46 | Теннис | GoTennis.ru

Дзаламидзе и Кудерметова обыграли Халеп и Никулеску на старте парных соревнований в Шэньчжэне

23-летняя россиянка Натела Дзаламидзе и её 19-летняя соотечественница Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал турнира Shenzhen Open в парном разряде, переиграв в своём дебютном поединке румынский дуэт в составе Симоны Халеп и Моники Никулеску, посеянный под четвёртым номером, — 6/3, 6/3.

23-летняя россиянка <span class=error>Натела</span> Дзаламидзе и её 19-летняя соотечественница Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал турнира Shenzhen <span class=error>Open</span> в парном разряде переиграв в своём дебютном поединке румынский дуэт в составе <span class=error>Симоны</span> <span class=error>Халеп</span> и Моники <span class=error>Никулеску</span> посеянный под четвёртым номером — 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Вероника и Натела сделали два эйса, пять брейков и четыре двойные ошибки, а их оппонентки реализовали два брейк-пойнта и допустили две двойные ошибки. Прежде пары друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ½ финала соревнований в Китае российские теннисистки сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и чешкой Кристиной Плишковой, которые, в свою очередь, взяли верх над россиянкой Анастасией Пивоваровой и Анастасией Севастовой из Латвии.
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