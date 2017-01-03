ASB Classic. Йоханна Ларссон завершила выступление на турнире
28-летняя шведская теннисистка Йоханна Ларссон, занимающая 50-е место в мировой табели о рангах, не смогла преодолеть стартовый барьер на соревнованиях ASB Classic в Окленде, проиграв 51-й ракетке мира, 27-летней бельгийке Янине Викмайер, — 1/6, 2/6.
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За 1 час 1 минуту, проведённые на корте, Йоханна не сделала ни одного эйса и ни одного брейка, допустив три двойные ошибки. В свою очередь, Янина шесть раз подавала навылет, реализовала четыре
В борьбе за выход в ¼ финала турнира в Новой Зеландии Викмайер сразится или с хорваткой Аной Конюх, или со своей соотечественницей Кирстен Флипкенс.
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