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https://sport.mail.ru/news/tennis/28327781/
3 января 2017, 13:27 | Теннис | GoTennis.ru

ASB Classic. Йоханна Ларссон завершила выступление на турнире

28-летняя шведская теннисистка Йоханна Ларссон, занимающая 50-е место в мировой табели о рангах, не смогла преодолеть стартовый барьер на соревнованиях ASB Classic в Окленде, проиграв 51-й ракетке мира, 27-летней бельгийке Янине Викмайер, — 1/6, 2/6.

28-летняя шведская теннисистка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Ларссон</span> занимающая 50-е место в мировой табели о рангах не смогла преодолеть стартовый барьер на соревнованиях ASB Classic в Окленде проиграв 51-й ракетке мира 27-летней бельгийке <span class=error>Янине</span> Викмайер — 1/6 2/6. Увеличить
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За 1 час 1 минуту, проведённые на корте, Йоханна не сделала ни одного эйса и ни одного брейка, допустив три двойные ошибки. В свою очередь, Янина шесть раз подавала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и один раз ошиблась при подаче. После этого матча счёт в личных противостояниях между соперницами стал 3:0 в пользу представительницы Бельгии.

В борьбе за выход в ¼ финала турнира в Новой Зеландии Викмайер сразится или с хорваткой Аной Конюх, или со своей соотечественницей Кирстен Флипкенс.
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