Сэм Куэрри завершил выступление на соревнованиях Brisbane International

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Первая встреча спортсменов длилась 59 минут игрового времени. Сэм, занимающий 31-е место в рейтинге АТР, трижды подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и семь раз ошибался на подаче. Диего, 52-я ракетка мира, сделал два эйса и пять брейков.

Во втором раунде соревнований в Австралии Шварцман сразится с канадцем Милошем Раоничем, который посеян под первым номером.