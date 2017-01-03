Сэм Куэрри завершил выступление на соревнованиях Brisbane International
29-летний американский теннисист Сэм Куэрри покидает турнир в Брисбене, проиграв в дебютном поединке 24-летнему аргентинцу Диего Шварцману, — 2/6, 4/6.
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Первая встреча спортсменов длилась 59 минут игрового времени. Сэм, занимающий 31-е место в рейтинге АТР, трижды подавал навылет, реализовал два
Во втором раунде соревнований в Австралии Шварцман сразится с канадцем Милошем Раоничем, который посеян под первым номером.
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