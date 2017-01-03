Брисбен. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований

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За 2 часа 21 минуту, проведённые на корте, обе теннисистки реализовали по шесть брейк-пойнтов и допустили три двойные ошибки, однако Элина, 14-я ракетка мира, сделала четыре эйса, а Шелби, занимающая 59-е место в мировой табели о рангах, трижды подавала навылет. После этого матча счёт в личных противостояниях между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Украины.

В борьбе за выход в полуфинал турнира в Брисбене Элина Свитолина поборется либо с первой ракеткой соревнований, немкой Анжелик Кербер, либо с хозяйкой кортов Эшли Барти.