Брисбен. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований
22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в ¼ финала турнира Brisbane International, одолев во втором круге соревнований 24-летнюю американку Шелби Роджерс, — 7/5, 2/6, 7/5.
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За 2 часа 21 минуту, проведённые на корте, обе теннисистки реализовали по шесть
В борьбе за выход в полуфинал турнира в Брисбене Элина Свитолина поборется либо с первой ракеткой соревнований, немкой Анжелик Кербер, либо с хозяйкой кортов Эшли Барти.
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