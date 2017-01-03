Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28327576/
3 января 2017, 13:12 | Теннис | GoTennis.ru

Брисбен. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в ¼ финала турнира Brisbane International, одолев во втором круге соревнований 24-летнюю американку Шелби Роджерс, — 7/5, 2/6, 7/5.

22-летняя украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина пробилась в ¼ финала турнира Brisbane International одолев во втором круге соревнований 24-летнюю американку <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> — 7/5 2/6 7/5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 21 минуту, проведённые на корте, обе теннисистки реализовали по шесть брейк-пойнтов и допустили три двойные ошибки, однако Элина, 14-я ракетка мира, сделала четыре эйса, а Шелби, занимающая 59-е место в мировой табели о рангах, трижды подавала навылет. После этого матча счёт в личных противостояниях между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Украины.

В борьбе за выход в полуфинал турнира в Брисбене Элина Свитолина поборется либо с первой ракеткой соревнований, немкой Анжелик Кербер, либо с хозяйкой кортов Эшли Барти.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Дзаламидзе и Кудерметова обыграли Халеп и Никулеску на старте парных соревнований в Шэньчжэне

Дзаламидзе и Кудерметова обыграли Халеп и Никулеску на старте парных соревнований в Шэньчжэне

23-летняя россиянка Натела Дзаламидзе и её 19-летняя соотечественница Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал турнира Shenzhen Open в парном разряде, переиграв в своём дебютном поединке румынский дуэт в составе Симоны Халеп и Моники Никулеску, посеянный под четвёртым номером, — 6/3, 6/3.
Еще 7 новостей  Все новости
03 января

Миша Зверев успешно стартовал на турнире в Брисбене

Дзаламидзе и Кудерметова обыграли Халеп и Никулеску на старте парных соревнований в Шэньчжэне

ASB Classic. Йоханна Ларссон завершила выступление на турнире