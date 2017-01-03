Наоми Осака нанесла поражение Аннике Бек на турнире в Окленде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Наоми сделала шесть эйсов, пять брейков и три двойные ошибки, а Анника, занимающая 52-ю позицию в рейтинге WTA, реализовала два брейк-пойнта и дважды ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Осаки на турнире в Новой Зеландии будет или американка Винус Уильямс, или хозяйка кортов Джейд Льюис.