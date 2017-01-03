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https://sport.mail.ru/news/tennis/28327575/
3 января 2017, 13:11 | Теннис | GoTennis.ru

Наоми Осака нанесла поражение Аннике Бек на турнире в Окленде

47-я ракетка мира, 19-летняя японка Наоми Осака, взяла верх над 22-летней немкой Анникой Бек в первом круге соревнований ASB Classic в Окленде — 6/2, 6/4.

47-я ракетка мира 19-летняя японка <span class=error>Наоми</span> Осака взяла верх над 22-летней немкой <span class=error>Анникой</span> Бек в первом круге соревнований ASB Classic в Окленде — 6/2 6/4. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Наоми сделала шесть эйсов, пять брейков и три двойные ошибки, а Анника, занимающая 52-ю позицию в рейтинге WTA, реализовала два брейк-пойнта и дважды ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Осаки на турнире в Новой Зеландии будет или американка Винус Уильямс, или хозяйка кортов Джейд Льюис.
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