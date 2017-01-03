Наоми Осака нанесла поражение Аннике Бек на турнире в Окленде
47-я ракетка мира, 19-летняя японка Наоми Осака, взяла верх над 22-летней немкой Анникой Бек в первом круге соревнований ASB Classic в Окленде — 6/2, 6/4.
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Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Наоми сделала шесть эйсов, пять брейков и три двойные ошибки, а Анника, занимающая 52-ю позицию в рейтинге WTA, реализовала два
Следующей соперницей Осаки на турнире в Новой Зеландии будет или американка Винус Уильямс, или хозяйка кортов Джейд Льюис.
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