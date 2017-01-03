Агнешка Радваньска стала участницей ¼ финала турнира в Шэньчжэне
Третья ракетка мира, 27-летняя полячка Агнешка Радваньска, вышла в четвертьфинал соревнований Shenzhen Open в Китае, обыграв во втором круге турнира 26-летнюю румынку Сорану Кырстю, занимающую 80-е место в мировой классификации, — 6/0, 6/3.
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За 1 час 19 минут, проведённые на корте, Агнешка трижды подавала навылет, реализовала шесть
В борьбе за выход в ½ финала соревнований в Шэньчжэне Агнешка Радваньска встретится либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с Элисон Риске из США.
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