Агнешка Радваньска стала участницей ¼ финала турнира в Шэньчжэне

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За 1 час 19 минут, проведённые на корте, Агнешка трижды подавала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. В свою очередь, Сорана сделала два эйса, один брейк и две двойные ошибки. Представительница Польши увеличила отрыв в личных встречах с румынской спортсменкой — 6:2.

В борьбе за выход в ½ финала соревнований в Шэньчжэне Агнешка Радваньска встретится либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с Элисон Риске из США.