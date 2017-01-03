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https://sport.mail.ru/news/tennis/28327231/
3 января 2017, 12:22 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска стала участницей ¼ финала турнира в Шэньчжэне

Третья ракетка мира, 27-летняя полячка Агнешка Радваньска, вышла в четвертьфинал соревнований Shenzhen Open в Китае, обыграв во втором круге турнира 26-летнюю румынку Сорану Кырстю, занимающую 80-е место в мировой классификации, — 6/0, 6/3.

Третья ракетка мира 27-летняя полячка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> вышла в четвертьфинал соревнований Shenzhen <span class=error>Open</span> в Китае обыграв во втором круге турнира 26-летнюю румынку <span class=error>Сорану</span> <span class=error>Кырстю</span> занимающую 80-е место в мировой классификации — 6/0 6/3. Увеличить
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За 1 час 19 минут, проведённые на корте, Агнешка трижды подавала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. В свою очередь, Сорана сделала два эйса, один брейк и две двойные ошибки. Представительница Польши увеличила отрыв в личных встречах с румынской спортсменкой — 6:2.

В борьбе за выход в ½ финала соревнований в Шэньчжэне Агнешка Радваньска встретится либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с Элисон Риске из США.
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