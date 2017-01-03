Шэньчжэнь. Моника Никулеску не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира

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Первая в истории встреча теннисисток продолжалась 2 часа 9 минут. За это время Моника не сделала ни одного эйса, но реализовала четыре брейк-пойнта, тогда как её оппонентка, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс и пять брейков.

В четвертьфинальном круге домашнего турнира Цзян Ван сразится либо со своей соотечественницей Чжен Сайсай, либо с итальянкой Камилой Джорджи.