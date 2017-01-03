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https://sport.mail.ru/news/tennis/28327137/
3 января 2017, 11:58 | Теннис | GoTennis.ru

Шэньчжэнь. Моника Никулеску не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира

38-я ракетка мира, 29-летняя румынка Моника Никулеску проиграла 24-летней хозяйке кортов Цзян Ван во втором раунде соревнований Shenzhen Open в Китае — 6/7 (1), 4/6.

38-я ракетка мира 29-летняя румынка Моника <span class=error>Никулеску</span> проиграла 24-летней хозяйке кортов <span class=error>Цзян</span> Ван во втором раунде соревнований Shenzhen <span class=error>Open</span> в Китае — 6/7 (1) 4/6. Увеличить
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Первая в истории встреча теннисисток продолжалась 2 часа 9 минут. За это время Моника не сделала ни одного эйса, но реализовала четыре брейк-пойнта, тогда как её оппонентка, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс и пять брейков.

В четвертьфинальном круге домашнего турнира Цзян Ван сразится либо со своей соотечественницей Чжен Сайсай, либо с итальянкой Камилой Джорджи.
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