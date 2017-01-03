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https://sport.mail.ru/news/tennis/28327136/
3 января 2017, 11:57 | Теннис | GoTennis.ru

Пьер-Юге Эрбер проиграл Сэмюэлу Гроту на старте соревнований в Брисбене

25-летний французский теннисист Пьер-Юге Эрбер завершил выступление на турнире Brisbane International, проиграв в стартовом поединке 180-й ракетке мира, 29-летнему хозяину кортов Сэмюэлу Гроту, — 3/6, 7/5, 5/7.

25-летний французский теннисист <nobr>Пьер-Юге</nobr> <span class=error>Эрбер</span> завершил выступление на турнире Brisbane International проиграв в стартовом поединке 180-й ракетке мира 29-летнему хозяину кортов Сэмюэлу Гроту — 3/6 7/5 5/7. Увеличить
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Матч длился 2 часа 10 минут. За это время Пьер-Юге, находящийся на 78-й строке рейтинга АТР, сделал девять эйсов, два брейка и пять двойных ошибок, тогда как Сэмюэл 20 раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и пять раз ошибался при подаче. После этого поединка счёт в личных встречах между игроками стал 2:0 в пользу представителя Австралии.

В следующей стадии соревнований Грот померится силами с четвёртой ракеткой соревнований — австрийцем Домиником Тимом.
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