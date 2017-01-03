Пьер-Юге Эрбер проиграл Сэмюэлу Гроту на старте соревнований в Брисбене
25-летний французский теннисист
Пьер-Юге Эрбер завершил выступление на турнире Brisbane International, проиграв в стартовом поединке 180-й ракетке мира, 29-летнему хозяину кортов Сэмюэлу Гроту, — 3/6, 7/5, 5/7.
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Матч длился 2 часа 10 минут. За это время
В следующей стадии соревнований Грот померится силами с четвёртой ракеткой соревнований — австрийцем Домиником Тимом.
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