Пьер-Юге Эрбер проиграл Сэмюэлу Гроту на старте соревнований в Брисбене

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Матч длился 2 часа 10 минут. За это время Пьер-Юге, находящийся на 78-й строке рейтинга АТР, сделал девять эйсов, два брейка и пять двойных ошибок, тогда как Сэмюэл 20 раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и пять раз ошибался при подаче. После этого поединка счёт в личных встречах между игроками стал 2:0 в пользу представителя Австралии.

В следующей стадии соревнований Грот померится силами с четвёртой ракеткой соревнований — австрийцем Домиником Тимом.