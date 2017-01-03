Воскобоева пробилась в четвертьфинал парного разряда в Шэньчжене
В китайском Шэньчжене продолжается представительный «оупен» с призовым фондом в 750000 американских долларов, сообщает Sports.kz.
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Казахстанка Галина Воскобоева в паре с китаянкой Синьюн Хан одолели другой интернациональный дуэт — Ю Сяоди (Китай)/ Варачая Вонтеангчай (Таиланд) — 6:7 (4), 6:0, 10:4.
В четвертьфинале Воскобева/Хан сразятся с первыми сеянными — Ракель Атаво (США)/ Сю Йифан (Китай), одолевшими китаянок Ма Шуюэ и Кай Лин Чжан — 6:3, 7:5.
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